Луческу: Ця збірна України може дійти до півфіналу Євро-2024

Колишній тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу вважає, що наразі збірна України є найсильнішою у своїй історії та може дійти до півфіналу Євро-2024.

Його слова наводить румунське видання Golazo.

"Як гравець Ребров був моїм суперником, коли я був тренером Шахтаря. Він був дуже розумним футболістом. У нього була нетипова для форварда статура, а через невеликий зріст він мав хорошу техніку.

Як тренер Ребров уже накопичив важливий досвід. Якщо не помиляюся, на його рахунку близько 5-6 чемпіонств, зокрема за межами України, у Ференцвароші, в Аль-Айні, в ОАЕ. Він подорослішав, і я впевнений, що його внесок підніме рівень гри збірної України, який і без того високий. Взагалі, з усіх східноєвропейських команд, які будуть на цьому Євро, Україна — найкраща.

Навіть краща за Туреччину. Я вважаю, що сьогоднішня збірна України — найкраща за весь час. Краща, ніж та збірна, яка грала у чвертьфіналі чемпіонату світу-2006. Та команда на цьому досягненні й закінчилася. А нинішня ще не сказала свого слова. Ось чому я думаю, що Україна здатна стати сюрпризом на цьому Євро. Може дійти навіть до півфіналу", — сказав Луческу.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.