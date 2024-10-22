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Не може без легіонерів: Луческу хоче натуралізувати австрійця для збірної Румунії

Руслан Травкін — 22 жовтня, 22:11
Не може без легіонерів: Луческу хоче натуралізувати австрійця для збірної Румунії
Мірча Луческу
Динамо

Колишній тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу, який зараз тренує збірну Румунії, хоче, щоб австрійський форвард Рауль Флоруч отримав громадянство та дозвіл виступати за національну команду.

Про це пише Eurosport.ro.

Представник Федерації футболу Румунії Михай Стойчіце запевнив, що робота над натуралізацією ведеться. Нападник наступного року має допомагати "трікулорі".

23-річний Флоруч народився в Австрії. Його батьки румуни, які знайшли в тій країні роботу. Рауль має досвід гри за збірну Австрії U-19. Зараз він виступає за словенську Олімпію і йде серед лідерів гонки бомбардирів місцевого чемпіонату.

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Мірча Луческу

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