Міранчук може знову стати партнером Маліновського
Гравець збірної країни-терористки Алєксєй Міранчук може перейти в Дженоа, де виступає Руслан Маліновський.
Про це повідомляє Саша Тавольєрі.
За його інформацією, "грифони" розглядають росіянина як потенційну заміну Альберту Гудмундссону, який цього літа залишить Дженоа. Альтернативний варіант — Гонсалу Гедеш із Вільярреала.
Цікаво, що Маліновський та Міранчук вже грали разом за Аталанту. Раніше вони спілкувалися та дружили сім’ями, а дружина українця навіть використала фразу "Всєм міранчук" за декілька днів повномасштабного вторгнення.
Втім, згодом Руслан перестав спілкуватися з росіянином, а одного разу навіть присоромив Аталанту за те, що Instagram-акаунт клубу зробив спільну публікацію зі збірною Росії.