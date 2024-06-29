Міранчук може знову стати партнером Маліновського

Гравець збірної країни-терористки Алєксєй Міранчук може перейти в Дженоа, де виступає Руслан Маліновський.

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

За його інформацією, "грифони" розглядають росіянина як потенційну заміну Альберту Гудмундссону, який цього літа залишить Дженоа. Альтернативний варіант — Гонсалу Гедеш із Вільярреала.

🔴🔵 #Genoa already looking for a substitute of Albert Gudmonsson as the Italian club knows he will leave the club this summer and watching 2 special profiles :



🇵🇹 Gonçalo Guedes from #Villarreal.



🇷🇺 Alekseï Miranchuk from #AtalantaBC also a target.



💰All under conditions… pic.twitter.com/lRmNJZxHy7 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 28, 2024

Цікаво, що Маліновський та Міранчук вже грали разом за Аталанту. Раніше вони спілкувалися та дружили сім’ями, а дружина українця навіть використала фразу "Всєм міранчук" за декілька днів повномасштабного вторгнення.

Втім, згодом Руслан перестав спілкуватися з росіянином, а одного разу навіть присоромив Аталанту за те, що Instagram-акаунт клубу зробив спільну публікацію зі збірною Росії.