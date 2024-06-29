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Міранчук може знову стати партнером Маліновського

Игорь Чернявский — 29 червня, 12:27
Міранчук може знову стати партнером Маліновського

Гравець збірної країни-терористки Алєксєй Міранчук може перейти в Дженоа, де виступає Руслан Маліновський.

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

За його інформацією, "грифони" розглядають росіянина як потенційну заміну Альберту Гудмундссону, який цього літа залишить Дженоа. Альтернативний варіант — Гонсалу Гедеш із Вільярреала.

Цікаво, що Маліновський та Міранчук вже грали разом за Аталанту. Раніше вони спілкувалися та дружили сім’ями, а дружина українця навіть використала фразу "Всєм міранчук" за декілька днів повномасштабного вторгнення.

Втім, згодом Руслан перестав спілкуватися з росіянином, а одного разу навіть присоромив Аталанту за те, що Instagram-акаунт клубу зробив спільну публікацію зі збірною Росії.

Дженоа Руслан Маліновський Олексій Міранчук Чемпіонат Італії, Серія А

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