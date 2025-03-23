Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Форвард Атлетико узгодив контракт із мексиканським грандом

Олексій Погорелов — 23 березня 2025, 20:19
Анхель Корреа
Анхель Корреа
Instagram Анхеля Корреа

Нападник Атлетико Анхель Корреа наблизився до зміни клубної прописки, перебуваючи на просунутій стадії переговорів з мексиканським Тігрес.

Про це повідомляє іспанське видання AM.

За інформацією джерела, 30-річний аргентинець вже погодив умови особистого контракту з восьмиразовим чемпіоном Мексики. При цьому "матрацники" не проти продати футболіста, чий контракт завершиться влітку 2026 року.

Анхель Корреа виступає за Атлетико з січня 2015 року, перейшовши із Сан-Лоренсо за 10,5 мільйона євро. На даний момент Transfermarkt оцінює форварда в 15 мільйонів.

Читайте також :
Ювентус оголосив про призначення Тудора новим головним тренером команди

У нинішньому сезоні Корреа взяв участь у 39 матчах, у яких відзначився 7 голами та 5 результативними передачами.

Нагадаємо, що наразі Анхель Корреа відбуває тривалу дискваліфікацію за образи арбітра під час поєдинку з Хетафе, де гравець заробив вилучення.

Іспанія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мексика Тігрес Атлетико Мадрид Анхель Корреа

Анхель Корреа

Гравець Атлетико отримав тривалу дискваліфікацію за образу арбітра
Атлетико готовий продати трьох нападників команди
Атлетико назвав цінник на Корреа для Аль-Іттіхада

Останні новини