Форвард Атлетико узгодив контракт із мексиканським грандом

Нападник Атлетико Анхель Корреа наблизився до зміни клубної прописки, перебуваючи на просунутій стадії переговорів з мексиканським Тігрес.

Про це повідомляє іспанське видання AM.

За інформацією джерела, 30-річний аргентинець вже погодив умови особистого контракту з восьмиразовим чемпіоном Мексики. При цьому "матрацники" не проти продати футболіста, чий контракт завершиться влітку 2026 року.

Анхель Корреа виступає за Атлетико з січня 2015 року, перейшовши із Сан-Лоренсо за 10,5 мільйона євро. На даний момент Transfermarkt оцінює форварда в 15 мільйонів.

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У нинішньому сезоні Корреа взяв участь у 39 матчах, у яких відзначився 7 голами та 5 результативними передачами.

Нагадаємо, що наразі Анхель Корреа відбуває тривалу дискваліфікацію за образи арбітра під час поєдинку з Хетафе, де гравець заробив вилучення.