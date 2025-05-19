Форвард Атлетико емоційно попрощався з уболівальниками

Форвард Атлетико Анхель Корреа емоційно попрощався з уболівальниками мадридського клубу.

18 травня 30-річний аргентинець провів свій останній матч на "Ріяд Ейр Метрополітано", відзначившись голом у зустрічі проти Бетіса.

"Сьогодні я провів свій останній домашній матч у футболці, яку дуже люблю. Це був не просто черговий день, це було скупчення спогадів, емоцій та подяки.

Дякую клубу, моїм товаришам по команді та цим неймовірним уболівальникам, завдяки яким я завжди відчував себе одним із них. Приймаю кожні оплески, кожну овацію та кожен момент у своєму серці. Завжди буду вдячний за все, що відчув у Атлетико. Дякую вам за все!", – написав він на своїй сторінці в Instagram.

Контракт Корреа з "матрацниками" завершується влітку 2026-го, після цього він має перебратися до мексиканського клубу Тігрес, який виплатить за гравця 6 мільйонів євро.

Анхель виступає у складі Атлетико з січня 2015-го та провів у складі мадридської команди вже понад 450 ігор. Цього сезону на рахунку Корреа – 44 матчі у всіх турнірах, 8 голів та 5 результативних передач.