Гравець Атлетико отримав тривалу дискваліфікацію за образу арбітра

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії дискваліфікував форварда Атлетико Анхеля Корреа на п'ять матчів за образу головного арбітра під час матчу 27 туру Ла Ліги проти Хетафе (1:2).

Про це повідомляє Cadena Ser.

Інцидент відбувся після того, як суддя Гільєрмо Куадра Фернандес вилучив з поля 30-річного аргентинця. Побачивши перед собою червоне світло, Корреа сказав на адресу Фернандеса: "син тисячі хв**д" та "шматок ла**а".

Згідно з джерелом, Корреа пропустить одну гру через сам факт отримання червоної картки та ще чотири за "словесні образи та образливу поведінку по відношенню до арбітра".

Таким чином, п'ятиматчеву дискваліфікацію футболіст відбуватиме між Ла Лігою та Кубком Іспанії. Аргентинець пропустить два матчі проти Барселони (по одному в кожному з турнірів), а такожм зустрічі з Еспаньйолом, Севільєю та Вальядолідом в чемпіонаті Іспанії.

У нинішньому сезону Анхель Корреа взяв участь у 38 матчах Атлетико в усіх турнірах, переважно виходячи на заміну. Він записав на свій рахунок 7 голів та 5 результативних передач.

Зазначимо, що Анхель Корреа зможе зіграти у сьогоднішньому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала, який пройде на "Метрополітано". Мадридське дербі розпочнеться о 22:00 за київським часом.