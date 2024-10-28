Мінус один: іменитий тренер випав із шортлиста МЮ

Хаві не стане наступником Еріка тен Гага на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Goal.com Річард Мартін.

За інформацією джерела, колишній гравець та наставник Барселони планує відпочивати від футболу як мінімум до кінця сезону-2024/25. Саме тому, попри попередні повідомлення інсайдерів, він не розглядається "червоними дияволами".

Understand that Xavi is NOT among the candidates to replace Erik ten Hag. He is committed to completing his sabbatical after leaving Barcelona in May and is enjoying his first proper break after 25 years in football — Richard Martin (@RichMartinMcr) October 28, 2024

Нагадаємо, фаворитом на вакантне місце тренера МЮ вважається Юліан Нагельсманн. Втім, поки що обов'язки головного тренера буде виконувати Рууд Ван Ністелрой, який захищав кольори Юнайтед у 2001-2006 роках.

Після поразки від Вест Гема "червоні дияволи" перебувають на 14-му місці в Англійській Прем'єр-лізі. В їхньому активі лише 11 очок.