Манчестер Юнайтед визначив фаворита на заміну тен Гагу

Манчестер Юнайтед хоче запросити на посаду головного тренера наставника збірної Німеччини Юліана Нагельсманна.

Про це повідомляє talkSPORT.

Напередодні МЮ оголосив про звільнення Еріка тен Гага. На посаду тимчасового виконувача обов'язків головного тренера призначено Руда ван Ністелроя.

Контракт Нагельсманна розрахований до 31 липня 2026 року. 37-річний фахівець очолює збірну Німеччини з вересня 2023 року. На домашньому Євро-2024 він вивів команду до чвертьфіналу, де німці поступилися майбутньому чемпіону, Іспанії.

Окрім німецького фахівця "червоні дияволи" цікавляться колишнім наставником Барселони Хаві Ернандесом, тренером Брентфорда Томасом Франком та Едді Гау з Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед після поразки від Вест Гема (1:2) у 9 турі перебуває на 14-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії з 11 очками в активі.