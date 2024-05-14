УЄФА змінює правила гри: нововведення у футболі впровадять уже на Євро-2024

Керуючий директор УЕФА з питань суддівства Роберто Розетті поділився з медіа усіх країн-членкинь асоціації нововведенням, яке Європейська спілка футбольних асоціацій запровадить на фінальному турнірі Євро-2024.

Далі – стаття пана Розетті, опублікована просто зараз у європейських ЗМІ.

Бути арбітром у сучасній грі дуже складно. «Чоловіки всередині» приймають від 200 до 250 рішень за матч, тобто по одному рішенню - кожні 22 секунди: у складних, а часом й суперечливих ситуаціях, під величезним тиском. При цьому, кожне з рішень ретельно перевіряється та переглядається під різними кутами як фанатами, так і експертами.

Ми хочемо, щоби сильні особистісні арбітри брали на себе відповідальність та приймали рішення на полі, які іноді можуть бути непопулярними, але разом з тим бажаємо, щоби рефері були більш відкритими та пояснювали, що призвело до певних рішень. Арбітри отримують багато інформації від Відеоасистента рефері (VAR), і ми готові поговорити та поділитися більш детальною інформацією з гравцями та тренерами, щоби допомогти їм зрозуміти, як саме було прийнято рішення.

Тема поведінки гравців і тренерів є незмінно важливою у футболі: тренери погодилися працювати над чесною грою на квітневому семінарі фіналістів УЄФА ЄВРО-2024. Водночас це було й однією з головних тем на нещодавньому засіданні Футбольної ради УЄФА у Ньйоні. І тренери, і гравці рішуче привітали та підтримали наш новий підхід, як спільну мету для благополуччя гри.

Рефері не може пояснити рішення, якщо від нього вимагають аргументів до 22 гравців. Це може призвести до розриву спілкування, коли чудова гра дуже швидко стає надзвичайно потворною, що, за спільною згодою, погано для іміджу футболу.

Звичайно, з приводу деяких рішень дискусії триватимуть завжди. Проте, прагнучи покращити статус-кво, ми в УЄФА, хочемо, щоби арбітри більше пояснювали свої рішення всім командам, які братимуть участь у майбутньому фінальному турнірі УЄФА ЄВРО-2024.

Як ми це зробимо? Ідея проста: ми просимо, щоб усі команди усвідомили, що їхній капітан є єдиним гравцем, який розмовляє з арбітром. Ми просимо капітанів переконати своїх товаришів по команді не зазіхати на рефері та не оточувати його, дозволяючи капітану вести прямі розмови, щоби рішення було передано своєчасно та з повагою.

Важливо наголосити, що ми хочемо, щоби до арбітра міг підійти лише капітан команди, який бажає обговорити суддівське рішення. Відповідальністю капітана є забезпечити, щоби його товариші по команді поважали суддю, трималися на відстані та не оточували рефері. Будь-який партнер з команди, який ігнорує роль свого капітана та/або підходить до судді, виявляючи будь-які ознаки неповаги чи незгоди, отримає попередження. Очевидно, якщо капітан є воротарем, потрібно буде призначити польового гравця, який зможе виконати роль капітана, якщо інцидент виникне на протилежному боці поля.

Офіційних осіб матчу заохочуватимуть бути відкритими у своїх дискусіях з капітанами, щоби сприяти здоровій атмосфері між усіма сторонами. Це дозволить їм значно підвищити рівень довіри серед гравців і продемонструвати лідерство, яке вимагається від дій сучасних арбітрів. Команда фахівців УЕФА з питань суддівства, а також, там, де це можливо, рефері фінального турніру зустрінеться з кожною із 24 команд-фіналісток Євро до початку турніру, щоби детальніше обговорити нововведення та поділитися цією інформацією з гравцями.

Застосування зазначеного підходу та розширення повноважень арбітрів призведе до підвищення і, без того, дуже високої якості арбітражу на наших змаганнях та збільшення числа кращих матчів для гравців і вболівальників під час турніру. Якщо ми зможемо сприяти конструктивному діалогу між арбітрами та капітанами команд, усі виграють, і ми залишимо позитивний спадок для майбутнього чудової гри. Гри, яку ми всі любимо.

Роберто Розетті, керуючий директор УЕФА з питань суддівства