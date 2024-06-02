Минай оголосив про відхід Нємчанінова

Закарпатський Минай підтвердив відхід захисника Дмитра Нємчанінова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

34-річний оборонець виступав за Минай з 2022 року. За два сезони він відіграв 51 матч. На його рахунку — 1 результативна передача.

У сезоні-2023/24 Нємчанінов взяв участь у 23 матчах закарпатського клубу.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Минай розгромно поступився Кривбасу та вилетів у Першу лігу, посівши передостаннє 15 місце.

Раніше стало відомо, що ужгородці планують зберегти головного тренера команди Желько Любеновича у клубі. Такі ж плани має і сам наставник.