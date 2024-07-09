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Минай підписав ексгравця Зорі

Олександр Булава — 9 липня, 17:07
Минай підписав ексгравця Зорі

25-річний центральний півзахисник Єгор Шалфєєв став гравцем Миная.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У новому клубі хавбек обрав собі 16-й ігровий номер.

Останнім клубом Шалфєєва була Буковина, яку він покинув у травні 2024 року. До цього виступав за Металург, Зорю та Ниву-Кудрівку.

У минулому сезоні він відіграв 24 матчі в усіх турнірах, без результативних дій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Минай може замінити Дніпро-1 в Українській Прем'єр-лізі.

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