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Минай оголосив про трансфер опорного півзахисника Поділля

Володимир Кук — 18 липня, 15:45
Минай оголосив про трансфер опорного півзахисника Поділля

Опорний півзахисник першолігового Поділля Дмитро Пріхна став гравцем закарпатського Миная.

Про це повідомляє сайт клубу.

29-річний український опорник виступатиме під 5-м номером. Раніше він грав за Ниву Тернопіль, Верес, Таврію та Металіст 1925. Хавбек також відзначився в чемпіонаті Польщі за Радуню (2-й дивізіон) та Броню (3-й дивізіон). Деталі угоди між сторонами не повідомляються.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що "лиси" можуть замінити Дніпро-1 в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25 через фінансові проблеми дніпровського клубу. УПЛ звернулася до Української асоціації футболу (УАФ) щодо питання відкликання атестата дніпрян.

Раніше Минай повідомив про підписання футболіста Буковини Владислава Дворовенка.

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