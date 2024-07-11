Минай підписав футболіста Буковини

27-річний лівий захисник Буковини Владислав Дворовенко став гравцем ужгородського Миная.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі умови не розголошують. За даними Transfermarkt він перейшов до закарпатського клубу в статусі вільного агента. Футболіст обрав собі 21 номер.

Окрім Буковини Дворовенко також виступав за Кудривку-Ниву, МФК Металург, тернопільську та вінницьку Ниви, краматорський Авангард, а також молдавський Верис та польську Полонію.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ почала з'являтись інформація, що дніпровський клуб може припинити своє існування. Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати гравців. Напередодні стало відомо, що Минай може замінити Дніпро-1 у чемпіонаті сезону-2024/25.