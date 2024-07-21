Минай заявив про готовність замінити Дніпро-1 в УПЛ

Ужгородський Минай заявив про готовність замінити Дніпро-1 в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25.

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті закарпатців.

"Заява СК Дніпро-1 щодо зняття команди з розіграшу чемпіонату УПЛ стала головною новиною спекотного міжсезоння і спричинила "ефект доміно". Другим питанням стало – хто саме замінить дніпровців у сезоні-2024/25, старт якого запланований вже за 13 днів (3 серпня 2024 року).

Все виглядає так, ніби рішення стосовно шляху вирішення питання 16-го учасника УПЛ сезону-2024/25 вже прийняте. І клуби просто підштовхують до участі у додатковому мінітурнірі попри рішення більшості клубів-учасників УПЛ. Й невже цього разу УАФ не планує керуватись тим, що «питання заявки (допуску) команд для участі у змаганнях та продовження членства у складі учасників змагань УПЛ належить до компетенцій УПЛ»?

Хоча, ми можемо й помилятись. Й УАФ все ж таки дослухається до думки клубів й Минай повернеться в УПЛ за результатами голосування більшості учасників УПЛ – отже законним рішенням.

Щодо ФК Минай, то клуб приймає рішення більшості у голосуванні клубів щодо заміни СК Дніпро-1 у змаганнях УПЛ сезону-2024/25 і повідомляє про готовність взяти участь у чемпіонаті української Прем’єр-ліги", — йдеться у заяві.