Минай оголосив про призначення нового головного тренера

Ужгородський Минай оголосив про призначення Євгена Калиниченка на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба "лисиць".

Строки підписаної угоди залишаються невідомими. На цій посаді фахівець змінив Желько Любеновича, якого закарпатський клуб звільнив напередодні.

Останнім місцем роботи Калиниченка є Нива. Під керівництвом спеціаліста тернопільський клуб напочатку сезону набрав сім очок у шести турах та вилетіла з Кубку України від Буковини, після чого тренера було звільнено.

Зазначимо, що першу половину сезону Першої Ліги Минай завершив на шостому місці групи А, тож у другій частині кампанії боротиметься за збереження місця у чемпіонаті.

Раніше клуб УПЛ оголосив про підписання ексгравця ужгородців.