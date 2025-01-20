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Керівництво Миная готове відпустити Любеновича з посади головного тренера клубу – джерело

Олексій Мурзак — 20 січня 2025, 21:46
Керівництво Миная готове відпустити Любеновича з посади головного тренера клубу – джерело
Желько Любенович
Минай

Клуб Першої ліги України Минай готовий відпустити головного тренера команди Желько Любеновича з посади головного тренера.

Про це повідомляє Ua-Football.

За інформацією джерела, також, швидше за все, разом із сербським фахівцем закарпатський клуб залишить і весь його тренерський штаб: Нікола Ігнатович, Ігор Дудник та тренер воротарів Дмитро Бабенко.

Нагадаємо, Любенович очолив Мінай перед стартом другого кола сезону 2023/24. Закарпатська команда під керівництвом серба ледь не створила диво і залишилася в УПЛ, але після поразки в заключному турі від Кривбаса (0:3) вибула до Першої ліги.

Шанс залишитися в елітному дивізіоні залишався через "турнір чотирьох", але у фіналі Минай програв Лівому Берегу (0:3) і остаточно залишився у Першій лізі на сезон 2024/25.

У першій половині серпня, після перемоги в Кубку України над Скалою 1911 (3:1), сербський тренер говорив про намір піти у відставку, але пізніше заявив, що залишається в команді, щоб досягти тих цілей, які перед ним стоять.

Втім, уже на початку грудня, Любенович знову заговорив про намір покинути закарпатський клуб, але проти цього виступило керівництво Миная.

Минай Желько Любенович

Минай

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