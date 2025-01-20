Керівництво Миная готове відпустити Любеновича з посади головного тренера клубу – джерело

Клуб Першої ліги України Минай готовий відпустити головного тренера команди Желько Любеновича з посади головного тренера.

Про це повідомляє Ua-Football.

За інформацією джерела, також, швидше за все, разом із сербським фахівцем закарпатський клуб залишить і весь його тренерський штаб: Нікола Ігнатович, Ігор Дудник та тренер воротарів Дмитро Бабенко.

Нагадаємо, Любенович очолив Мінай перед стартом другого кола сезону 2023/24. Закарпатська команда під керівництвом серба ледь не створила диво і залишилася в УПЛ, але після поразки в заключному турі від Кривбаса (0:3) вибула до Першої ліги.

Шанс залишитися в елітному дивізіоні залишався через "турнір чотирьох", але у фіналі Минай програв Лівому Берегу (0:3) і остаточно залишився у Першій лізі на сезон 2024/25.

У першій половині серпня, після перемоги в Кубку України над Скалою 1911 (3:1), сербський тренер говорив про намір піти у відставку, але пізніше заявив, що залишається в команді, щоб досягти тих цілей, які перед ним стоять.

Втім, уже на початку грудня, Любенович знову заговорив про намір покинути закарпатський клуб, але проти цього виступило керівництво Миная.