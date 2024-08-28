Мілевський: Не можна замінювати таких гравців, як Ярмоленко

Колишній форвард Динамо Артем Мілевський вважає, що замінювати Андрія Ярмоленка у другому таймі матчу-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо та Зальцбургом було хибним рішенням від Олександра Шовковського.

Про це він заявив на Youtube-каналі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Не можна знімати таких футболістів, як Ярмоленко. Міняти, за всієї поваги, на Волошина, знімати Бражка, знімати всіх. Як колись говорив один тренер, не можна прибирати таких гравців, навіть якщо вони вже ходять. Ярмоленко дуже небезпечний і навіть, якщо він буде просто ходити, то цим вже відвертатиме увагу захисників. Він може своєю лівою "ключкою" виконати та забити. Я дивився усю гру. Але всі старалися, як могли. Немає слів — просто молодці", — сказав Артем.

За сумою двох матчів Зальцбург переміг Динамо з рахунком 3:1. Команда Олександра Шовковського зіграє на груповому етапі Ліги Європи. Вже відомо, в який кошик потрапили кияни. Своїх суперників "біло-сині" дізнаються у п’ятницю, 30 серпня. Початок жеребкування о 14:00 за київським часом.