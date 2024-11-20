Мілевський: Зараз мені взагалі не подобається Довбик

Колишній форвард Динамо Київ та збірної України Артем Мілевський вважає, що в чинного нападника національної команди Артема Довбика є певні проблеми.

Слова 39-річного ексфутболіста передає sport-express.ua.

"Тьома Довбик зараз мені взагалі не подобається. Видно, що в нього якісь проблеми. Можливо, там у нього з Ромою своя історія або ще щось. Я маю на увазі римську команду, а не Рому Яремчука", – сказав Мілевський.

Також колишній нападник Динамо зазначив, що хотів би бачити суперником України в плейоф Ліги націй збірну Угорщини.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні опоненти підопічних Сергія Реброва.