Це був гарний досвід: догравальниця збірної України Міленко – про поразку від США у Лізі націй

Догравальниця жіночої збірної України з волейболу Олександра Міленко прокоментувала поразку від США у дебютному матчі Ліги націй, зазначивши, що це був гарний досвід й команда не буде зупинятися на цьому програшу, оскільки потрібно рухатися далі.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Останній сет був близьким. Це був гарний досвід, нам треба було трохи більше часу, щоб зіграти на цьому рівні. Тепер нам треба рухатися далі – готуватися до наступного матчу. Ми не будемо думати про цю поразку".

Також українська волейболістка поділилася враженнями від участі у Лізі націй.

"Ми дуже схвильовані, що граємо у Лізі націй-2026 з волейболу. Це означає – грати проти найкращих волейболісток у світі, тож ми задоволені".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" поступилися команді США із рахунком 0:3. У третьому сеті українки вперше вийшли вперед і в підсумку збільшили свою перевагу до п'яти очок – 11:6. Проте американки змогли наздогнати українок та знову краще зіграли в кінцівці.

Найрезультативнішими гравчинями у складі збірної України стали Олександра Міленко та Вікторія Даньчак, які записали до свого активу по 11 очок.