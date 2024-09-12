Манчестер Сіті презентували нову особливу форму
Twitter: Manchester City
Манчестер Сіті представив новий особливий комплект форми на сезон-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначимо, що форма була присвячена 30-річчю альбому "Oasis Definitely Maybe". Фотосесія колекції проходили у спеціальній кімнаті, яка була відтворена з обкладинки альбому "Definitely Maybe".
У процесі зйомки взяли участь Кайл Вокер, Матео Ковачич, Едерсон, Жузеп Гвардіола та Ноель Галлахер (фанат клубу).
Вперше Ман Сіті зіграє у цій формі 18 вересня у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти Інтера. Початок — о 22:00 за київським часом.