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Манчестер Сіті презентували нову особливу форму

Володимир Кук — 12 вересня, 20:59
Манчестер Сіті презентували нову особливу форму
Twitter: Manchester City

Манчестер Сіті представив новий особливий комплект форми на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що форма була присвячена 30-річчю альбому "Oasis Definitely Maybe". Фотосесія колекції проходили у спеціальній кімнаті, яка була відтворена з обкладинки альбому "Definitely Maybe".

У процесі зйомки взяли участь Кайл Вокер, Матео Ковачич, Едерсон, Жузеп Гвардіола та Ноель Галлахер (фанат клубу).

Вперше Ман Сіті зіграє у цій формі 18 вересня у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти Інтера. Початок — о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Едерсон Манчестер Сіті Кайл Вокер Матео Ковачич Oasis Definitely Maybe Ноель Галлахер

Манчестер Сіті

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