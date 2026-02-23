Українська правда
Мілан втратив хавбека до кінця сезону

Олег Дідух — 23 лютого 2026, 13:35
Англійський півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік у поточному сезоні більше не зіграє.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

В неділю, 22 лютого, Мілан у 26 турі Серії вдома програв Пармі 0:1. Лофтус-Чік у тому матчі вийшов у основі, проте був замінений вже на 11 хвилинні.

30-річний англійський хавбек зіткнувся з голкіпером Парми Едоардо Корві та отримав травми голови. У нього перелом щелепи, також півзахисник втратив декілька зубів.

У понеділок, 23 лютого, він перенесе операцію. В поточному сезоні Лофтус-Чік на поле вже не повернеться. Ймовірно, англійцеві доведеться встановити фіксуючу пластину на щелепу.

У поточному сезоні на рахунку Лофтуса-Чіка 3 голи та 1 асист у 27 матчах за Мілан у всіх турнірах.

