Що не зробиш заради дербі: легендам МЮ і Ліверпуля довелося чистити сніг на Енфілді

Сніг, який міг стати причиною скасування матчу між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед, викликав несподівану реакцію від футбольної легенди Гарі Невілла.

Перед початком гри на Енфілді погода внесла свої корективи, і поле буквально засипало снігом.

Хоча після двох перевірок матч було вирішено провести, Невілл, схоже, мав інші плани. Разом із колегою, легендою Ліверпуля Джеймі Каррагером, він допомагав прибирати сніг з поля. Але не все було так просто. Поки Каррагер дійсно працював над очищенням, Невілл... кидав сніг назад!

Ця витівка викликала хвилю реакцій у соцмережах. Sky Sports навіть опублікували відео, де Невілл "працює" над тим, щоб створити умови для відтермінування гри.

Незважаючи на жартівливі спроби, матч таки відбудеться, а сам Гарі таки зробив свій внесок в очищенні поля.

Нагадаємо, гра між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед відбудеться у суботу, 5 січня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за Києвом.