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Артета — про тренера Тоттенгема: Я захоплююся ним і поважаю його, він надихає мене

Володимир Кук — 14 вересня, 16:53
Артета — про тренера Тоттенгема: Я захоплююся ним і поважаю його, він надихає мене
Мікель Артета
Instagram

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо роботи коуча Тоттенгема Анге Постекоглу та заявив, що він захоплюється роботою австралійця.

Його слова передає Football London.

"Я захоплююся ним і поважаю його. Він надихає, оскільки робив усе по-своєму в різних контекстах і в різних країнах. У нього унікальне уявлення про гру та своя філософія. Мені це подобається, і він притримується її.
Ми вийдемо на матч з Тоттенгемом з неймовірною енергією і віримо, що зможемо показати себе і будемо намагатися виграти гру", — сказав Артета.

Зазначимо, що Тоттенгем та Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, зіграють у північнолондонському дербі в межах 4 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у неділю, 15 вересня, на арені "Тоттенгем Готспур Стедіум". Початок о 16:00 за київським часом.

Напередодні зустрічі Арсенал продовжив контракт із головним тренером Мікелем Артетою.

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