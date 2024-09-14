Артета — про тренера Тоттенгема: Я захоплююся ним і поважаю його, він надихає мене

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо роботи коуча Тоттенгема Анге Постекоглу та заявив, що він захоплюється роботою австралійця.

Його слова передає Football London.

"Я захоплююся ним і поважаю його. Він надихає, оскільки робив усе по-своєму в різних контекстах і в різних країнах. У нього унікальне уявлення про гру та своя філософія. Мені це подобається, і він притримується її.

Ми вийдемо на матч з Тоттенгемом з неймовірною енергією і віримо, що зможемо показати себе і будемо намагатися виграти гру", — сказав Артета.

Зазначимо, що Тоттенгем та Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, зіграють у північнолондонському дербі в межах 4 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у неділю, 15 вересня, на арені "Тоттенгем Готспур Стедіум". Початок — о 16:00 за київським часом.

Напередодні зустрічі Арсенал продовжив контракт із головним тренером Мікелем Артетою.