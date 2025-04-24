Екстренер збірної Бразилії взяв паузу в кар'єрі через психологічні та фізичні проблеми

Колишній головний тренер збірної Бразилії Тіте оголосив, що бере перерву в кар'єрі, щоб подбати про своє психічне та фізичне здоров'я.

Про це його син повідомив в Instagram.

У серпні минулого року 63-річний фахівець був госпіталізований через проблеми з серцем. Пізніше у вересні він пішов з бразильського Фламенго, в якому бразилець працював з жовтня 2023 року.

Тіте підтвердив, що вів переговори про повернення до Корінтіанса, але вони були призупинені через його рішення взяти "невизначену перерву в кар'єрі".

"Я розумію, що бувають моменти, коли необхідно усвідомити, що, як людина, я можу бути вразливим, і визнання цього, безумовно, зробить мене сильнішим. Я захоплений тим, що роблю, і буду продовжувати це робити, але після розмови зі своєю сім'єю і спостереження за ознаками, які подавало мені моє тіло, я вирішив, що найкраще зараз – перервати свою кар'єру, щоб подбати про себе стільки часу, скільки буде необхідно. Оскільки це стало публічним, у мене була розмова з Корінтіансом, але її доведеться припинити через важке, але необхідне рішення", – йдеться у заяві Тіте.

Нагадаємо, що Аденор Леонардо Бакши, він же Тіте тренував збірну Бразилії з 2016 по 2022 роки, вигравши з нею Копа Америка у 2019 році.

Наставник залишив свою посаду після того, як "селесао" по пенальті програли Хорватії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Раніше стало відомо, що Барселона узгодила умови нового контракту зі своїм головним тренером Гансі Фліком.