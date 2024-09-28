Анчелотті – про матч з Атлетико: Шкода, що Мбаппе не буде на цій грі, але ми можемо впоратися з його відсутністю

Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився думками перед матчем 8-го туру Ла Ліги проти Атлетико та заявив, що команда впорається без Мбаппе.

Його слова передає ESPN.

"Очевидно, що гра без Мбаппе трохи зміниться, але не дуже сильно.

Ми звикли грати без нього, торік його тут не було. Шкода, що його не буде на цій грі, але я думаю, що ми можемо впоратися з його відсутністю", – сказав Анчелотті.

У сезоні-2024/25 Мбаппе зіграв 9 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, французький форвард не зміг дограти поєдинок проти Алавеса через проблеми з м'язами. На 80-й хвилині його замінив Арда Гюлер.

Після медичного обстеження у 25-річного француза діагностовано травму біцепса стегна лівої ноги. Загалом його відновлення може зайняти три тижні.

Мбаппе пропустить матч з Атлетико, який відбудеться завтра, 28 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом.