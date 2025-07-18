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Терраччано замість Спортьєлло. Мілан провів рокіровку резервних воротарів

Олег Дідух — 18 липня 2025, 15:16
Терраччано замість Спортьєлло. Мілан провів рокіровку резервних воротарів
П'єтро Терраччано
ФК Мілан

Мілан провів одразу дві трансферні операції з воротарями. Клуб покинув Марко Спортьєлло, на його місце прийшов П’єтро Терраччано.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

Мілан відпустив у Аталанту Марко Спортьєлло, який був другим воротарем команди протягом двох останніх років. У минулому сезоні 33-річний італієць взяв участь у 3 матчах у всіх турнірах, і пропустив у них 2 голи, двічі відстоявши "на нуль". Спортьєлло є вихованцем Аталанти, виступав за клуб із Бергамо в 2013 – 2023 роках.

На заміну Спортьєлло Мілан підписав 35-річного П’єрто Терраччано, який із 2019 року виступав за Фіорентину. Обидва трансфери безкоштовні.

Раніше повідомлялося про інтерес Мілана до захисника Брайтона Первіса Еступіньяна.

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