Терраччано замість Спортьєлло. Мілан провів рокіровку резервних воротарів

Мілан провів одразу дві трансферні операції з воротарями. Клуб покинув Марко Спортьєлло, на його місце прийшов П’єтро Терраччано.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

Мілан відпустив у Аталанту Марко Спортьєлло, який був другим воротарем команди протягом двох останніх років. У минулому сезоні 33-річний італієць взяв участь у 3 матчах у всіх турнірах, і пропустив у них 2 голи, двічі відстоявши "на нуль". Спортьєлло є вихованцем Аталанти, виступав за клуб із Бергамо в 2013 – 2023 роках.

На заміну Спортьєлло Мілан підписав 35-річного П’єрто Терраччано, який із 2019 року виступав за Фіорентину. Обидва трансфери безкоштовні.

Раніше повідомлялося про інтерес Мілана до захисника Брайтона Первіса Еступіньяна.