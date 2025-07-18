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Мілан хоче замінити Ернандеса захисником клубу АПЛ

Олексій Погорелов — 18 липня 2025, 11:21
Первіс Еступіньян
Первіс Еступіньян
IMAGO

Мілан зв'язався з Брайтоном, щоб обговорити умови переходу лівого захисника Первіса Еступіньяна.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За інформацією джерела, "россонері" вже зробили першу пропозицію за трансфер 27-річного еквадорця – 12 мільйонів євро.

Для "чайок" цієї суми замало, щоб відпустити свого гравця до Італії. Очікується, що найближчими днями клуби продовжать переговори, щоб нівелювати розбіжності у фінансових умовах трансферу.

Первіс Еступіньян представляє Брайтон з літа 2022 року. Тоді він перейшов з Вільярреала за 17,8 мільйона євро. За три роки в Англії фулбек взяв участь у 104 матчах, у яких відзначився 4 голами та 14 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 30 мільйонів.

Нагадаємо, що Первіс Еступіньян може замінити в Мілані Тео Ернандеса, якого продали в Саудівську Аравію.

Раніше з'явилася інформація, що клуб італійської Серії А бажає орендувати хавбека Мілана.

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Мілан

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