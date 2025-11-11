Мілан продовжить контракт із зірковим ветераном

Мілан продовжить контракт із легендарним хорватським півзахисником Лукою Модричем до літа 2027 року.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Влітку поточного року Модрич перейшов у Мілан із мадридського Реала на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2026 року з опцією продовження ще на рік.

Керівництво "россонері" дуже задоволене ветераном, і, попри його 40-річний вік, уже ухвалило рішення активувати опцію продовження контракту на рік. Незабаром пролонгація угоди буде оформлена на папері.

У поточному сезоні Модрич взяв участь у 12 матчах Мілана в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 2 асистами. Лука уже став найстаршим півзахисником у історії, який забивав гол у матчі Серії А.