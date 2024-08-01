Мілан підписав серба, який ще в березні грав на Росії

Мілан підписав центрального захисника РБ Зальцбурга Страхиню Павловича.

Про це "россонері" повідомили на своєму офіційному сайті.

Павлович є вихованцем Партизана. У 2020 році його за 10 мільйонів євро придбав Монако, але у французькому клубі серб не закріпився, після чого пограв за Серкль Брюгге та Базель. Влітку 2022 року перейшов із Монако в Зальцбург.

Павлович провів 38 матчів за збірну Сербії. Зокрема він брав участь у товариському поєдинку проти Росії, який відбувся в березні цього року.