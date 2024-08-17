Мілан оголосив про трансфер гравця збірної Франції

Мілан підписав півзахисника Монако та збірної Франції Юссуфа Фофана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди наразі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 25-річний хавбек отримав 3-річний контракт із зарплатою 3 млн євро на рік. Трансфер коштував Мілану 20 млн євро.Також передбачені бонуси за результати складного рівня.

Зазначимо, що Фофана перейшов у Монако у 2020 році зі Страсбурга. Минулого сезону він відіграв 32 матчі в чемпіонаті Франції, на його рахунку — 4 голи та 4 асисти.

🚨 BREAKING! BREAKING! 🚨

There's a new addition to the Rossoneri 🆕#DNACMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) August 17, 2024

Напередодні "россо-нері" оголосили про перехід колишнього гравця Барселони.