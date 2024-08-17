Мілан оголосив про трансфер гравця збірної Франції
Юссуф Фофана
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Мілан підписав півзахисника Монако та збірної Франції Юссуфа Фофана.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди наразі не розголошуються.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 25-річний хавбек отримав 3-річний контракт із зарплатою 3 млн євро на рік. Трансфер коштував Мілану 20 млн євро.Також передбачені бонуси за результати складного рівня.
Зазначимо, що Фофана перейшов у Монако у 2020 році зі Страсбурга. Минулого сезону він відіграв 32 матчі в чемпіонаті Франції, на його рахунку — 4 голи та 4 асисти.
Напередодні "россо-нері" оголосили про перехід колишнього гравця Барселони.