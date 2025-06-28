Мілан оголосив про відхід трьох гравців

Мілан оголосив про припинення співпраці з трьома гравцями, які виступали за клуб на правах оренди.

Про це повідомила пресслужба "россонері".

Йдеться про Жоау Фелікса, Кайла Вокера і Ріккардо Соттіля. Клуб вирішив не використовувати опцію викупу футболістів, оренда яких спливає 30 червня.

У сезоні 2024/25 Фелікс забив лише 2 голи, водночас Вокер та Соттіль взагалі не відзначилися результативними діями.

Зазначимо, що Фелікс, швидше за все, знову відправиться в оренду, адже Челсі в наступному сезоні на нього не розраховує. Невідома і доля Соттіля, адже новий наставник Фіорентини Стефано Піолі також не бачить місця гравцю у наступній кампанії. Щодо Вокера, то він повернеться до Манчестер Сіті, однак подальше майбутнє гравця в англійському клубі під питанням.

Раніше стало відомо, що Мілан домовився з Торіно щодо трансферу італійського півзахисника Самуеле Річчі.