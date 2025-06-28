Челсі не розраховує на португальського нападника – джерело

Жоау Фелікс повертається з оренди в Мілані у Челсі, втім – у лондонському клубі на нього теж не розраховують.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Італійський Мілан у мережі Х попрощався з португальським форвардом Жоау Феліксом, який минулоріч виступав у складі "россонері". В другій половині сезону 2024/25 у рамках Серії А він зіграв 15 матчів, в яких відзначився 2 голами та асистом.

25-річний нападник повернеться у лондонський Челсі, якому належать права на футболіста. Найімовірніше, Феліксу доведеться шукати новий клуб: повідомляється, що Енцо Мареска не бачить в ньому гравця основного складу.

Останніми роками португалець змінив низку клубів, встигши пограти за Атлетико Мадрид, Челсі, Барселону та Мілан. Трансфермаркет оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що лондонський Челсі зацікавлений у підписанні голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса.