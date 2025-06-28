Мілан узгодив трансфер півзахисника Торіно – інсайдер

Мілан домовився з Торіно щодо трансферу італійського півзахисника Самуеле Річчі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Россонері" заплатять за 23-річного футболіста 23 мільйони євро. Ще 2 мільйони передбачено у вигляді бонусів.

Оформлення угоди очікується на початку наступного тижня, після чого Річчі приєднається до нової команди. Мілан розглядає італійця, як заміну Тіджані Рейндерсу, який перейшов у Манчестер Сіті.

У минулому сезоні Серії А півзахисник провів 34 матчі, у яких забив один м’яч і віддав одну гольову передачу. Трансфермаркет оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Мілана Малік Тшау може продовжити кар’єру в Комо.