Пулішич травмувався в матчі за збірну США

Лідер Мілана та збірної США Крістіан Пулішич зазнав пошкодження в товариському матчі з Австралією, що відбувся в ніч з 14 на 15 жовтня.

Про це повідомив головний тренер американців Маурісіо Почеттіно.

Пулішич зазнав пошкодження підколінного сухожилля. На думку Почеттіно, це сталося через різку зміну клімату, яка сталася внаслідок перельоту з Остіна в Денвер, які знаходяться на відстані 1,500 км один від одного.

"Це не критика, але коли ви тренуєтеся в Остіні, де температура становить 30-35°C, а потім приїжджаєте в Денвер, де висота над рівнем моря і дуже, дуже холодно, – це величезний ризик", – сказав Почеттіно.

Пулішич вийшов в основному складі збірної США на матч з Австралією, однак після зіткнення із захисником Джейсоном Джерією був змушений покинути поле.

Наразі Крістіан є ключовим гравцем Мілана. Американського вінгера визнали найкращим футболістом Серії А у вересні.

У нинішньому сезоні 27-річний гравець провів 8 матчів за "россонері" забив 6 голів та віддав 2 асисти.