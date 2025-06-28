Фенербахче націлився на форварда Атлетико Мадрид
Александер Серлот
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Турецький Фенербахче проявляє інтерес до форварда Атлетико Мадрид та збірної Норвегії Александера Серлота.
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
Фенербахче наразі шукає підсилення в лінію атаки в зв’язку з відходом Едіна Джеко, і Серлот вважається профайлом, який ідеально підійде за стилістикою головному тренеру команди Жозе Моурінью. Турецький клуб готовий віддати за норвезького нападника 25 мільйонів євро.
Влітку минулого року Серлот перейшов у Атлетико з Вільярреала за 32 мільйони євро. У поточному сезоні на рахунку 29-річного норвежця 24 голи та 2 асисти в 54 матчах за Атлетико в усіх турнірах.
Альтернативою на позицію центрфорварда для Фенербахче є колумбійський форвард Аль-Насра Джон Дуран.