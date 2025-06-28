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Фенербахче націлився на форварда Атлетико Мадрид

Олег Дідух — 28 червня 2025, 20:03
Фенербахче націлився на форварда Атлетико Мадрид
Александер Серлот
Getty Images

Турецький Фенербахче проявляє інтерес до форварда Атлетико Мадрид та збірної Норвегії Александера Серлота.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Фенербахче наразі шукає підсилення в лінію атаки в зв’язку з відходом Едіна Джеко, і Серлот вважається профайлом, який ідеально підійде за стилістикою головному тренеру команди Жозе Моурінью. Турецький клуб готовий віддати за норвезького нападника 25 мільйонів євро.

Влітку минулого року Серлот перейшов у Атлетико з Вільярреала за 32 мільйони євро. У поточному сезоні на рахунку 29-річного норвежця 24 голи та 2 асисти в 54 матчах за Атлетико в усіх турнірах.

Альтернативою на позицію центрфорварда для Фенербахче є колумбійський форвард Аль-Насра Джон Дуран.

Фенербахче Атлетико Мадрид Александер Серлот

Александер Серлот

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