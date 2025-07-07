Мілан хоче підсилити напад бомбардиром Боруссії Дортмунд
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Італійський Мілан прагне підсилити напад. Серед кандидатів – форвард Борусії Дортмунд Серу Гірассі.
Про це пише TUTTOmercatoWEB.
Спортивний директор італійського клубу Іглі Таре наполягає на кандидатурі Гірассі, який може стати як альтернатива, так і доповнення Сантьяго Хіменесу.
Дортмундський клуб оцінює 29-річного форварда в 70 мільйонів євро. Як більш бюджетний варіант Мілан розглядає нападника Аль-Хіляля Александра Мітровича.
Гірассі перейшов до Боруссії минулого року зі Штутгарта за приблизно 18 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 він зіграв 50 матчів за Боруссію в усіх турнірах, забивши 38 голів і віддавши 9 гольових передач.
Раніше Мілан не включив Тер Ернандеса у склад на літні збори.