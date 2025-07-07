Мілан хоче підсилити напад бомбардиром Боруссії Дортмунд

Італійський Мілан прагне підсилити напад. Серед кандидатів – форвард Борусії Дортмунд Серу Гірассі.

Про це пише TUTTOmercatoWEB.

Спортивний директор італійського клубу Іглі Таре наполягає на кандидатурі Гірассі, який може стати як альтернатива, так і доповнення Сантьяго Хіменесу.

Дортмундський клуб оцінює 29-річного форварда в 70 мільйонів євро. Як більш бюджетний варіант Мілан розглядає нападника Аль-Хіляля Александра Мітровича.

Гірассі перейшов до Боруссії минулого року зі Штутгарта за приблизно 18 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 він зіграв 50 матчів за Боруссію в усіх турнірах, забивши 38 голів і віддавши 9 гольових передач.

Раніше Мілан не включив Тер Ернандеса у склад на літні збори.