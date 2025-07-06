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Мілан не включив Тер Ернандеса у склад на літні збори

Олег Дідух — 6 липня 2025, 20:31
Мілан не включив Тер Ернандеса у склад на літні збори
Тео Ернандес
Getty Images

Захисник Тео Ернандес і півзахисник Ісмаель Беннасер не увійшли до складу Мілана на літні передсезонні збори.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сьогодні ввечері, 6 липня, Мілан зібрався на своїй тренувальній базі в Міланелло. У понеділок, 7 липня, команда розпочне підготовку до нового сезону.

До складу команди на передсезонну підготовку не увійшли такі гравці як Тео Ернандес, Ісмаель Беннасер і Ясін Адлі. Вони не входять у плани головного тренера команди Массіміліано Аллегрі та незабаром покинуть клуб.

Ще наприкінці червня повідомлялося про те, що Тео Ернандес близький до переходу в Аль-Наср. Ясін Адлі провів минулий сезон у оренді в Фіорентині, Беннасер з січня виступав на правах оренди за Марсель.

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