Мілан не включив Тер Ернандеса у склад на літні збори

Захисник Тео Ернандес і півзахисник Ісмаель Беннасер не увійшли до складу Мілана на літні передсезонні збори.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сьогодні ввечері, 6 липня, Мілан зібрався на своїй тренувальній базі в Міланелло. У понеділок, 7 липня, команда розпочне підготовку до нового сезону.

До складу команди на передсезонну підготовку не увійшли такі гравці як Тео Ернандес, Ісмаель Беннасер і Ясін Адлі. Вони не входять у плани головного тренера команди Массіміліано Аллегрі та незабаром покинуть клуб.

Ще наприкінці червня повідомлялося про те, що Тео Ернандес близький до переходу в Аль-Наср. Ясін Адлі провів минулий сезон у оренді в Фіорентині, Беннасер з січня виступав на правах оренди за Марсель.