Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілан – Інтер: де дивитися півфінал Кубку Італії

Станіслав Лисак — 29 березня 2025, 12:53
Мілан – Інтер: де дивитися півфінал Кубку Італії
Getty Images

Мілан та Інтер зустрінуться в першому півфінальному матчі Кубку Італії з футболу.

Поєдинок відбудеться у середу, 2 квітня, на стадіоні "Сан Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 23 квітня.

Переглянути гру в Україні можна на медіасервісі MEGOGO за передплатою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У фіналі Мілан або Інтер зустрінуться з переможцем пари Емполі – Болонья, які першу гру проведуть 1 квітня.

Нагадаємо, що на початку лютого міланське дербі завершилося внічию 1:1. На гол Райндерса відповів центрбек Інтера Де Врей.

Інтер Кубок Італії Мілан

Мілан

Не тільки Забарний: Мілан розглядає можливість підписання Луніна
Мілан чи Манчестер Сіті: Вокер визначився, в якому клубі хоче продовжити кар'єру
АСВЕЛ забрав надії Жальгіріса на плейоф, Олмпіакос програв утретє поспіль у 32 турі Євроліги
Італійський гранд влітку спробує підписати українського захисника
Ще одна оренда? Жоау Фелікс може продовжити кар’єру в Туреччині

Останні новини