Мілан – Інтер: де дивитися півфінал Кубку Італії
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Мілан та Інтер зустрінуться в першому півфінальному матчі Кубку Італії з футболу.
Поєдинок відбудеться у середу, 2 квітня, на стадіоні "Сан Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 23 квітня.
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У фіналі Мілан або Інтер зустрінуться з переможцем пари Емполі – Болонья, які першу гру проведуть 1 квітня.
Нагадаємо, що на початку лютого міланське дербі завершилося внічию 1:1. На гол Райндерса відповів центрбек Інтера Де Врей.