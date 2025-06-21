Мілан намагається вмовити Ернандеса прийняти пропозицію із Саудівської Аравії

Мілан дав зрозуміти своєму віцекапітану Тео Ернандесу, що клуб більше не розраховує на його послуги.

Про це повідомляє Home of Milan з посиланням на Антоніо Вітьєлло.

Згідно з джерелом, "россонері" не хочуть продовжувати свій шлях з 27-річним французом та наполягають на його продажі цього літа.

Він більше не є частиною проєкту італійського клубу, який після зриву переговорів з мадридським Атлетико сподівається, що футболіст все ж таки погодиться на пропозицію Аль-Хіляля.

Така ситуація виникла на "Сан-Сіро" після того, як сторони не змогли домовитися про продовження контракту, який завершиться наступного літа, а також через регрес футболіста.

Варто зазначити, що Мілан погрожує Ернандесу відсутністю ігрової практики, якщо цього літа його ніхто не придбає.

Раніше "дияволи" розглядали кандидатуру Олександра Зінченка як заміну Тео Ернандесу, проте у них з'явилася альтернатива.