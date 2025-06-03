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Аль-Хіляль домовився про трансфер одного з лідерів Мілана

Станіслав Лисак — 3 червня 2025, 09:53
Аль-Хіляль домовився про трансфер одного з лідерів Мілана

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль домовився з Міланом про перехід французького захисника Тео Ернандеса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу оцінюється в 30 млн євро та 5 млн у вигляді бонусів. Єдиною перепоною наразі є питання особистих умов контракту з гравцем, яких ще не досягнуто.

Лівий оборонець найближчим часом ухвалить рішення чи приймати пропозицію із Саудівської Аравії чи залишитися в Європі.

Протягом всього сезону Мілан намагався домовитися з Ернандесом про новий контракт, але справа до підписання угоди так і не дійшла. Контракт футболіста з італійським клубом розрахований до літа 2026 року.

У кампанії-2024/25 Тео Ернандес провів 49 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, Мілан отримав нового тренера, який раніше вже працював із "дияволами".

Раніше стало відомо, що один з головних героїв Мілана минулого сезону продовжить свою кар'єру у складі Манчестер Сіті.

Аль-Хіляль Мілан Тео Ернандес

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