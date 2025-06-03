Аль-Хіляль домовився про трансфер одного з лідерів Мілана

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль домовився з Міланом про перехід французького захисника Тео Ернандеса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу оцінюється в 30 млн євро та 5 млн у вигляді бонусів. Єдиною перепоною наразі є питання особистих умов контракту з гравцем, яких ще не досягнуто.

Лівий оборонець найближчим часом ухвалить рішення чи приймати пропозицію із Саудівської Аравії чи залишитися в Європі.

🚨 Al Hilal agreed terms with AC Milan for Theo Hernández on €30m initial fee, €5m add-ons… but there’s still no agreement on personal terms with Theo so far.



Theo will decide soon whether he wants to accept the proposal or remain in Europe for the upcoming years. pic.twitter.com/17xI8HNp4V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025

Протягом всього сезону Мілан намагався домовитися з Ернандесом про новий контракт, але справа до підписання угоди так і не дійшла. Контракт футболіста з італійським клубом розрахований до літа 2026 року.

У кампанії-2024/25 Тео Ернандес провів 49 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, Мілан отримав нового тренера, який раніше вже працював із "дияволами".

Раніше стало відомо, що один з головних героїв Мілана минулого сезону продовжить свою кар'єру у складі Манчестер Сіті.