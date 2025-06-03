Аль-Хіляль домовився про трансфер одного з лідерів Мілана
Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль домовився з Міланом про перехід французького захисника Тео Ернандеса.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сума трансферу оцінюється в 30 млн євро та 5 млн у вигляді бонусів. Єдиною перепоною наразі є питання особистих умов контракту з гравцем, яких ще не досягнуто.
Лівий оборонець найближчим часом ухвалить рішення чи приймати пропозицію із Саудівської Аравії чи залишитися в Європі.
Протягом всього сезону Мілан намагався домовитися з Ернандесом про новий контракт, але справа до підписання угоди так і не дійшла. Контракт футболіста з італійським клубом розрахований до літа 2026 року.
У кампанії-2024/25 Тео Ернандес провів 49 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, Мілан отримав нового тренера, який раніше вже працював із "дияволами".
Раніше стало відомо, що один з головних героїв Мілана минулого сезону продовжить свою кар'єру у складі Манчестер Сіті.