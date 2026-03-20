Мілан спробує підписати найкращого бомбардира Серії А минулого сезону

Мілан розглядає можливість підписання нападника саудівської Аль-Кадісії та збірної Італії Матео Ретегі.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, спортивний директор "россонері" Іглі Таре вже провів зустріч з агентом 26-річного гравця, яким клуб цікавився і раніше. Після цього клуб запросив інформацію у Аль-Кадісії щодо можливого трансферу форварда.

Нагадаємо, раніше Ретегі виступав в Італії за Дженоа й Аталанту, звідки у липні 2025 року переїхав до Саудівської Аравії. Минулого сезону нападник із 25 голами став найкращим бомбардиром Серії А.

У нинішньому сезоні Ретегі провів за Аль-Кадісію 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що керівництво Мілана ухвалило рішення не викуповувати у Вест Гема форварда збірної Німеччини Нікласа Фюллькруга.