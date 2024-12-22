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Миколенко вийде у старті Евертона на матч проти Челсі: для українця це буде 100-й матч у складі "ірисок"

Олексій Мурзак — 22 грудня 2024, 15:05
Миколенко вийде у старті Евертона на матч проти Челсі: для українця це буде 100-й матч у складі ірисок
Віталій Миколенко
evertonfc.com

Український захисник Евертона Віталій Миколеко вийде у старті своєї команди на матч 17 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Челсі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Для захисника збірної України цей матч стане 100-м у складі "ірисок". Матч Евертона з Челсі розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Миколенко потрапив у сферу інтересів римської Роми, за яку виступає його земляк Артем Довбик.

У поточному сезоні він провів 14 матчів на клубному рівні у всіх турнірах і відзначився 1 асистом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко Челсі

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