Миколенко отримав високу оцінку за матч проти Іпсвіча

Захисник збірної України Віталій Миколенко отримав оцінку 7.4 бали від статистичного порталу WhoScored за матч проти Іпсвіча в межах 8 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Миколенко зіграв вперше з 29 вересня, відновившись після травми, та провів повний матч.

Захисник провів 3 виноси, 3 відбори, 1 перехоплення та 6 втрат м’яча, заблокував удар, виграв 1 з 2 повітряних дуелей, зробив 58 дотиків до м’яча та віддав 38 точних передач з 43 (88%).

Найвищі оцінки отримали автори забитих голів – Іліман Ндіає та Майкл Кін. В обох по 7.8 балів від WhoScored.

У суботу, 19 жовтня, матчем Тоттенгем – Вест Гем стартував 8 тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25. В іншому матчі Брентфорд Єгора Ярмолюка програв Манчестер Юнайтед. Українець з'явився на полі на 75-й хвилині зустрічі, однак результативними діями не відзначився. Водночас Евертон Віталія Миколенка з українцем у старті не мав проблем із Іпсвічем.