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Миколенка замінили через пошкодження у матчі з Бельгією

Микола Дендак — 26 червня, 20:24
Миколенка замінили через пошкодження у матчі з Бельгією

Захисника Евертона та збірної України Віталія Миколенка замінили через біль у нозі в матчі 3 туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Це сталося на 57 хвилині матчу. Замість Віталія на поле вийшов футболіст Арсенала Олександр Зінченко.

Нагадаємо, поєдинок розпочався о 19:00 за київським часом. Наш сайт веде пряму трансляцію поєдинку.

Раніше Миколенко отримав ушкодження на 25-й хвилині товариського матчу проти Молдови (4:0) після підкату захисника господарів Артура Крачуна.

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