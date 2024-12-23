Миколенко – четвертий українець в історії з 100+ матчами у складі англійського клубу

Захисник Евертона Віталій Миколенко став четвертим українцем, який провів 100+ матчів за англійський клуб.

Про це досягнення 25-річного футболіста повідомляє FootballHub.

Поєдинок проти Челсі (0:0) став для Миколенка 100-м у складі "ірисок".

Раніше цю позначку подолали Олександр Зінченко (205 матчів, Манчестер Сіті, Арсенал), Олег Лужний (120 матчів, Арсенал, Вулвергемптон) та Сергій Ребров (108 матчів, Тоттенгем, Вест Гем).

Віталій Миколенко приєднався до Евертона у січні 2022 року. Тоді англійці заплатили Динамо за футболіста 23,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що у грі з Челсі Віталій Миколенко отримав найкращу оцінку серед усіх гравців.

До того ж, це був вже п'ятий "сухий" поєдинок для команди Шона Дайча за останні шість матчів.