Миколенко оцінив вплив Моєса на прогрес Евертона

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко висловився про вплив Девіда Моєса на гру команди.

Думку футболіста наводить пресслужба "ірисок".

"Перші декілька тижнів були важкими, адже все було по-іншому. Але зараз все добре, ви це можете спостерігати у турнірній таблиці. На мою думку, ми граємо краще, ніж останні два роки.

Головний тренер прагне бачити більше роботи з м'ячем на тренуваннях. Хоча це і на перспективу, але він прагне бачити прогрес вже зараз, а не під час літнього міжсезоння.

Позиція? Мені подобається грати на атаку, ми це відпрацьовуємо на тренуваннях. В оборонних діях мені підказує Лейтон Бейнс", – розповів Миколенко.