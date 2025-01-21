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Шапаренко не зможе допомогти Динамо в наступному матчі Ліги Європи

Денис Шаховець — 21 січня 2025, 19:45
Шапаренко не зможе допомогти Динамо в наступному матчі Ліги Європи
Getty Images

Київське Динамо зіграє свій останній матч у Лізі Європи сезону-2024/25 проти латвійського РФШ без одного з лідерів команди.

У матчі сьомого туру турніру з турецьким Галатасараєм (3:3) Микола Шапаренко отримав жовту картку, яка стала для нього третьою у цьогорічному розіграші.

Таким чином 26-річний півзахисник "біло-синіх" не зможе взяти участь у поєдинку проти РФШ, що відбудеться 30 січня, оскільки має перебір жовтих карток.

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Зазначимо, що в поточному сезоні на рахунку Шапаренка 4 голи та 9 асистів у 22 офіційних матчах за Динамо у всіх турнірах.

Нагадаємо, Динамо, зазнавши поразок у перших шести матчах Ліги Європи, достроково втратило шанси на вихід у плейоф турніру. Після семи турів кияни одноосібно посідають останнє місце, маючи в активі лише 1 бал.

Галатасарай Динамо Київ Ліга Європи Микола Шапаренко РФШ Ліга Європи-2024/25

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