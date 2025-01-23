Легендарного екстренера Ворскли нагороджено орденом президента УАФ
Микола Павлов та Андрій Шевченко
Лівий берег
Почесний президент Лівого берега Микола Павлов отримав відзнаку від президента УАФ Андрія Шевченка.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Колишній футбольний тренер отримав орден "Легенда українського футболу". Вручення відбулось у Будинку футболу під час урочистої церемонії, яку вів особисто Шевченко.
За свою кар'єру Павлов тренував такі клуби як Динамо, Дніпро, Таврія, Ворскла та Іллічівець (нині Маріуполь).
Наставник є володарем повного комплекту медалей чемпіонату України та переможцем Кубку країни на чолі полтавського клубу.
Раніше Лівий берег оголосив ім'я першого зимового новачка.