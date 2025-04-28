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Велика втрата для українського футболу: Павлов – про допінг Мудрик

Олександр Булава — 28 квітня 2025, 21:42
Велика втрата для українського футболу: Павлов – про допінг Мудрик
Михайло Мудрик
Getty Images

Відомий український тренер Микола Павлов відреагував на ситуацію з футболістом збірної України Михайлом Мудриком, який здав позитивний тест на допінг.

Цитує тренера "Український футбол".

"Чесно кажучи, не знаю, що сказати про Михайла, особисто з ним не знайомий. Бачив його гру – він мені імпонує як футболіст. Це справді велика втрата для українського футболу і для нашої збірної.

Дуже прикро, що з ним сталася така ситуація. Знаю, що він серйозний хлопець, і чому саме так вийшло – не знаю. Але в чутки не вірю", – сказав Павлов.

Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Контракт Михайла з Челсі розрахований до 30 червня 2031-го. Востаннє він виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), в якому відзначився голом.

Микола Павлов Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

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