Велика втрата для українського футболу: Павлов – про допінг Мудрик
Відомий український тренер Микола Павлов відреагував на ситуацію з футболістом збірної України Михайлом Мудриком, який здав позитивний тест на допінг.
Цитує тренера "Український футбол".
"Чесно кажучи, не знаю, що сказати про Михайла, особисто з ним не знайомий. Бачив його гру – він мені імпонує як футболіст. Це справді велика втрата для українського футболу і для нашої збірної.
Дуже прикро, що з ним сталася така ситуація. Знаю, що він серйозний хлопець, і чому саме так вийшло – не знаю. Але в чутки не вірю", – сказав Павлов.
Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.
Контракт Михайла з Челсі розрахований до 30 червня 2031-го. Востаннє він виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), в якому відзначився голом.