Велика втрата для українського футболу: Павлов – про допінг Мудрик

Відомий український тренер Микола Павлов відреагував на ситуацію з футболістом збірної України Михайлом Мудриком, який здав позитивний тест на допінг.

Цитує тренера "Український футбол".

"Чесно кажучи, не знаю, що сказати про Михайла, особисто з ним не знайомий. Бачив його гру – він мені імпонує як футболіст. Це справді велика втрата для українського футболу і для нашої збірної.

Дуже прикро, що з ним сталася така ситуація. Знаю, що він серйозний хлопець, і чому саме так вийшло – не знаю. Але в чутки не вірю", – сказав Павлов.