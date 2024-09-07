Україна — Албанія: Ребров підібрав конкурента Мудрику, втрата Довбика не вирок, роль Степаненка і Ко в команді

7 вересня збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй. Перший поєдинок наша команда зіграє проти Албанії, стартовий свисток пролунає на стадіоні "Епет Арені" у Празі, о 21:45 за київським часом.

У своїй історії національна збірна України грала шість разів проти албанців, статистика не може не тішити: 5 перемог та 1 нічия.

Сучасну збірну Албанії не варто недооцінювати та вважати аутсайдером, бо як мінімум вона може похизуватися тим, що за неї виступає більшість гравців із чемпіонату Італії. Звісно, нам є чим відповісти в цьому порівнянні.

Розбираємо ключові моменти напередодні гри.

Втрата Довбика — не вирок, а шанс для інших

На вересневі зустрічі Ребров викликав до команди 26 гравців (ще 6 у резерві), однак форвард Роми Артем Довбик покинув розташування збірної через пошкодження, яке зазнав ще у клубі.

Що цікаво, Сергій Станіславович вирішив не шукати заміну Артему, тож у заявці будуть лише два нападники — Роман Яремчук та Владислав Ванат. Рішення досить цікаве, але, якщо травмується один із них у першому матчі, то...?

З одного боку, Довбик є ключовою фігурою нашої команди та його навряд зможе замінити Яремчук чи Ванат, бо всі три нападники мають різний стиль гри. З іншого — Роман має шанс зачепитися за місце в основі, а Владислав — довести, чому саме він у збірній.

Відомий український тренер Микола Павлов у ексклюзивному коментарі Чемпіону поділився думками з приводу відсутності Довбика. Фахівець вважає, що відсутність нападника Роми не позначиться на грі команди.

"Довбик все ж таки головний в атаці. Те, що у нього зараз в Ромі не виходить, це просто період адаптації, новий чемпіонат, нова країна, хороші матеріальні умови, це не може не позначитися на психології. А до збірної він адаптований, знає всіх хлопців, шкода, що його не буде".

Павлов також пояснив, чому Ребров вирішив не шукати заміну Артему.

"Я думаю, що Сергій Станіславович впорається і з двома форвардами, бо дві гри з інтервалом у 3 дні. Тим паче, що під час паузи на матчі збірних хлопці, які грають в УПЛ, відпочивали 3-4 дні і зараз будуть готуватися до своїх ігор. А ви уявіть, який буде стан у гравця, який за таких умов добиратиметься зараз у збірну, тому я повністю розумію такий вибір тренерського штабу".

Кабаєв — конкурент для Мудрика

До заявки також потрапив дебютант — півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв. Його поява не те щоб стала несподіванкою, але, до прикладу, Михайла Мудрика точно змусить задуматися над своєю результативністю та поборотися за місце в основі.

Хоча й сам вінгер дещо здивований такими змінами у своєму житті та навіть вважає себе трохи "у віці", але зараз він точно заслужено перебуває у розпорядженні національної команди.

Екс-гравець збірної України Євген Левченко вважає, що Сергій Ребров ухвалив правильне рішення, адже потрібно дивитися не лише на тих, хто грає за кордоном. Про це він розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Нам потрібно викликати гравців, які зможуть підсилити нашу збірну. Ми всі знаємо, що більшість тренерів, які працюють з нашою збірною, у них є стержень футболістів, ми бачимо, як це відбувається. Я вважаю, що потрібно дивитися на всіх гравців, не лише тих, які грають за кордоном, а й, наприклад, на тих, хто грає в Русі.

Як на мене, це може бути аванс для молодих гравців, щоб дати їм шанс зіграти в таких матчах. Коли, як не зараз? У нас є декілька гравців на підході, але зараз їм потрібна "обкатка" і шанс відчути відповідальність в таких матчах".

Для чого ветерани у збірній України?

Час не щадить нікого. Важко не помічати, що вік бере гору над Тарасом Степаненком, Сергієм Сидорчуком та Андрієм Ярмоленком — втрата швидкості, травми, менше ігрового часу. Саме тому більшість вважає, що ветерани не спроможні дати фору молодим, тож, логічно, варто відступити.

Однак усі прекрасно розуміють роль цих футболістів у роздягальні. Та й допомогти на полі, нехай і не усі 90 хвилин, може кожен із них.

Микола Павлов заявив, що такі гравці — "потрібні люди у роздягальні". А Євген Левченко вважає, що їх ще не варто "списувати з рахунків".

"Я завжди за молодь, це так. Але, я також розумію, що Степаненко та Сидорчук грають та приносять результат не лише на полі, а й поза ним, це важливо. Мікроклімат у команді — одна з найважливіших речей, тому, можливо, Степаненко та Сидорчук не такі вже й швидкі, хоча вони ніколи не були швидкими, але, якщо вони є допомогою для тренера, витримують темп, я б не списував їх з рахунків".

"Я завжди казав, що молоді потрібно давати шанс. Гравцям потрібно думати про своє майбутнє. От, наприклад, Судаков переріс чемпіонат України, є Шапаренко, який пересидів вже, також Матвієнко, який мав перейти ще 3-4 роки тому. Я розумію, що для клубів це круто, що вони можуть їх втримати, але для футболістів це не добре. Я вважаю, що, якщо є шанс перейти до найкращого чемпіонату — це буде великий розвиток для тебе, як особистості, навіть якщо ти менше зароблятимеш.

Тому, якщо Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук ще виконують свої обов’язки, можуть принести користь на полі та поза ним, то треба їх викликати".

Наша збірна нарешті йде до бажаного, хороший підбір гравців, цікавий футбол, розуміння гри та результат. Не завжди, звісно, але здебільшого. Ми щоразу можемо критикувати та шукати недоліки, але, якби їх не було, чи було б над чим працювати?

У цій кампанії Ліги націй збірна України також зустрінеться із Чехією та Грузією. З чехами, до слова, поєдинок відбудеться 10 вересня, старт о 21:45 за Києвом.